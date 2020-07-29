委国年底大选 美警告：舞弊恐更甚以往

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（法新社华盛顿28日电） 美国今天示警，排定年底举行的委内瑞拉国民议会（National Assembly）选举，舞弊情形可能会更甚以往。美方也指控，左派领导人马杜洛（Nicolas Maduro）寻求操弄选举结果。

委内瑞拉当局已要求国民议会于12月6日举行大选。国民议会是委国唯一由在野党掌控的政府机构，却几乎已经没有实质权力。

马杜洛政权掌控的最高法院先前任命选举委员会成员后，成员以人口成长为由，将国民议会席次扩大2/3，即便境内数百万人已因经济崩盘而逃到国外。

美国的委内瑞拉特使艾布兰（Elliott Abrams）表示：「这是再次证明，只要马杜洛仍当权，仍处于能操弄大选和选举结果的位子上，委内瑞拉就不会有自由公平的选举。」

他告诉记者：「事实上，目前自由公平选举的条件比2018年5月还糟糕，而马杜洛当年那场选举已被全球各民主国家斥为舞弊丛生。」

自2019年1月以来，美国在内的全球约60个国家公开承认国民议会议长瓜伊多（Juan Guaido）为临时总统。

美方即便祭出各项制裁，包括阻止委内瑞拉石油出口，意图切断马杜洛政权的主要财源，但马杜洛在委国军方、中国和俄罗斯撑腰下，至今大权在握。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP