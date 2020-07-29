才刚想以科学抗疫又走样 川普：没人喜欢我

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普近日大改先前谈论疫情的语调，试图重振连任希望，却在今天破功。他在推特提及误导性的医学揣测、批评高阶病毒专家，还称赞一名主张阴谋论的古怪传道士兼医师。

一周前，川普还努力回应来自全国对领导阶层在2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机中无所作为的批评，期盼让他岌岌可危的连任选战回到正轨。这场疫情迄今在美国夺走约15万条人命，并重创美国这个全球最大经济体。

川普坦承，事态还会「更恶化，接着才会好转」。他说自己信奉科学，并终于呼吁大众戴上口罩。

但在今天的白宫记者会中，川普又恢复十足本色。

他说，美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）比他还受欢迎，这很不公平，「没人喜欢我」。

川普硬要推崇他最喜欢的理论，也就是抗疟疾药物羟氯奎宁（hydroxychloriquine）可以用来医治新型冠状病毒患者，这与他自己的政府和多数医师的建议背道而驰；他坚称「很多医生认为那非常有效」。

川普还费心赞誉身兼传道士、医师两职的伊玛努尔（Stella Immanuel）。伊玛努尔相信巫术，并认为有桩阴谋正在进行，意图要大众不要信教，川普则形容她「令人惊叹」。

社群网站推特（Twitter）采取罕见行动，移除川普从脸书（Facebook）转发的一则影片片段。在片中，伊玛努尔和一群医师告诉美国人民，没必要戴口罩，还说羟氯奎宁可以治好新型冠状病毒；脸书稍早已删除这段影片。

推特今天表示，上传这则影片「违反了我们对COVID-19假消息的政策」。到昨晚为止，这支影片已有数以百万计的民众看过，而且在一些右翼网站上还看得到。

伊玛努尔自称「上帝的战斧」，她在影片中宣称「病毒有药医」，用羟氯奎宁就能治愈。但这并非事实，目前没有药物可治疗新型冠状病毒，而且多数政府卫生机关经过初步讨论后，现在都认定羟氯奎宁并无确定疗效，甚至可能对患者非常有害。

此外，川普在昨晚的连发推文中，还转推一则逐渐扩大的右翼阴谋论，内容指称佛奇帮忙助长疫情，以破坏川普的11月大选连任目标。

这则推文还提到，「佛奇和民主党压制羟氯奎宁，好让疫情不断夺走人命，以伤害川普」。

川普还转推前白宫首席策士巴农（Steve Bannon）在播客节目上的评论来攻击佛奇，评论指佛奇「在许多议题上误导美国大众」。

佛奇今早接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时回应，他没在看推特，「我不推文，我连看都不看」。

© 2020 AFP