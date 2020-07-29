打造人造太阳发电 科学家齐聚法国

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（法新社法国杜兰斯河畔圣保罗28日电） 获得官方核准14年后，科学家28日开始在法国南部组装一部机器，寻求确认核融合是否能成为地球上安全又可靠的能源来源。

多国参与的突破性国际热核融合实验反应炉计画（International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER），来自世界各地的零组件近几个月运抵法国南部小镇杜兰斯河畔圣保罗（Saint-Paul-les-Durance）。

现在必须煞费苦心组装这些零组件，以完成这项被大肆宣传为「全球最大拼图」的ITER。

这座实验工场的目的是为了证明，核融合能大量、安全且商业化规模发电。

参与ITER的35国共同发表声明说：「核融合提供清洁、可靠且没有碳排放的能源。」这些国家包括欧盟27个成员国、英国、瑞士、印度、日本、韩国、俄罗斯、美国与中国。

此外，核融合的燃料可在海水与锂金属取得，海水与锂相当丰富，足以供应人类达数百万年。

声明表示，凤梨般大小的这类燃料，就相当于1万吨煤。

ITER将由约100万个零组件建构而成，预定2025年12月展开初步实验。

这个人造太阳设施目的是要产生约500个百万瓦热能，倘若持续运转，可转换成约200个百万瓦电能，足以提供电力给大约20万户家庭。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP