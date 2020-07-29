拜登属意女性为竞选搭档 8月初宣布人选

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（法新社华盛顿28日电） 美国前副总统拜登（Joe Biden）笃定代表民主党，在11月总统大选挑战现任总统川普；拜登属意女性作搭档，媒体传出至少10位人选，拜登今天说，将在8月第一周宣布。

拜登先前表示，他的副总统人选将是位女性。今天媒体询问拜登，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关系，是否能够与他属意人选面对面会谈。

拜登说：「我们且看看。」 他开玩笑说，对于守候在他威明顿（Wilmington）家宅外的媒体记者，他恐怕须试着「骗一下」，如此才能在他宣布之前，慎重地和人选见面。

根据媒体报导，拜登名单人选不多，包括加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris)、前总统欧巴马的国家安全顾问莱斯（Susan Rice）。

另有3位联邦参议员也在考量当中，她们是退役战斗军人达克沃斯（Tammy Duckworth）、麻州的华伦（Elizabeth Warren）与威斯康辛州的鲍德温（Tammy Baldwin）。达克沃斯在伊拉克因直升机坠落而失去双腿。

此外，佛罗里达州联邦众议员戴敏斯（Val Demings）、加州众议员巴斯（Karen Bass），以及密西根州州长惠特莫（Gretchen Whitmer）、新墨西哥州州长葛里向（Michelle Lujan Grisham）、亚特兰大市长波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）等。

美国民主党提名总统候选人大会订于8月17日展开。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP