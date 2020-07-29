日本广岛法院判决 扩大认定核爆黑雨受害者

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（法新社东京29日电） 美国于二战末期对日本投下原子弹迄今已近75年。日本广岛地方法院今天做出罕见判决，扩大认定核弹幸存者，纳入更多放射性物质「黑雨」受害者。

广岛地方法院裁决，84名原告都应获得给予核弹攻击受害者的医疗福利。这些原告年龄介于70几至90几岁间，日本当地称核弹攻击受害者为「被爆者」。

在1945年8月6日广岛核爆后，若干地区降下放射性物质「黑雨」。日本政府在战后认定若干地区受到核爆严重冲击，并为事发时位于这些地区的民众提供免费医疗照护。

上述原告事发时不在政府指定地区，但淋到「黑雨」，他们主张自己遭受的健康冲击与政府认定地区内受害人相似。

日本放送协会（NHK）报导，广岛地方法院审判长高岛义行在庭上表示：「居民在声明中指称自己沐浴在黑雨中，这些声明没有不合理之处。」

高岛义行指出：「医疗文件显示，这些居民经历的疾病据信与核弹有关，这符合认定被爆者的法律要件。」

日本慷慨提供这些年长者医疗照护，年龄75岁以上者只需支付10%的医疗成本。对于多年来主张自己也受苦于核弹攻击的人士而言，这场官司也具象徵性意义。

截至今年3月为止，日本政府已认定13万6682人为「被爆者」，包括当年的长崎居民。长崎于1945年8月9日受到第二次、也是最后一次原子弹攻击。

广岛核爆约有14万人死亡，随后的长崎核爆则有7万4000人丧生。日本将在下周为这两场核爆举行75周年纪念仪式。

© 2020 AFP