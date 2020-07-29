李显龙盼区域共荣 不愿劝说企业离开香港

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（法新社华盛顿28日电） 中国强行在香港实施「港区国安法」，外界担忧引发企业出走潮。新加坡总理李显龙表示，他不会劝说企业离开香港，香港维持稳定繁荣，对整个区域比较好。

李显龙透过视讯参与一场由华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）举办的活动时表示，如果香港稳定、平静及繁荣，「我们认为这对香港、对整个区域、对新加坡，都比较好」。

他指出：「整体来说，我会比较想看到香港安好，而不是要人离开香港，另寻去处。」

新加坡和香港同样是亚洲主要的国际企业聚集地，对投资者友善的政策与法治皆是吸引企业进驻的原因。

李显龙说，新加坡和香港彼此间是「友好竞争」而非激烈的对抗关系。他也提到，香港的优势之一就是可作为进入中国的门户。

中国6月无视美国警告，强推「香港特别行政区维护国家安全法」，禁止在香港从事颠覆国家政权等行为。在此之前，香港去年历经数月争取民主的大型示威游行。

港区国安法的实施已让一些香港民主运动人士感到不安，但到目前为止，仅有少数企业离开香港。

观察家指出，新加坡事实上也有类似法律，除了在市中心一处公园以外，若无警方允许，民众不得发起游行活动。不过，新加坡作为美国密切盟友，与区域内各国都很友好，鲜少为此遭受国际批评。

© 2020 AFP