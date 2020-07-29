法吁联合国组观察团 评估新疆维吾尔人现况

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（法新社巴黎28日电） 法国今天呼吁联合国组观察团评估中国新疆维吾尔族遭受的待遇。巴黎当局同时指控，北京打压穆斯林少数民族维吾尔族的行径「无可辩解」。

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）上周在国会针对北京当局提出多项指控，包括「关押维吾尔人的营区，维吾尔人遭大规模拘捕、失踪、强迫劳动、强制绝育、破坏维吾尔人的传统」。

中国外交部予以反驳，说上述指控全是「谎言」，并称新疆问题与人权、宗教、种族无关，而是与反暴力恐怖主义和反分裂问题。

勒德里安今天加大火力批中，说新疆「出现无可辩解的作为，违反多个主要国际人权公约所保障的普世原则」。

他同时指控北京当局「大范围监视民众，在当地实施全面镇压」。

勒德里安告诉国会议员：「既然他们称我的说法毫无根据，我们提议由独立观察员组成国际任务团，在（联合国）人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）支持之下前往访问、见证。」

新疆问题同样让英国杠上中国。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）日前指控，新疆「显然存有大规模严重侵犯人权情事」，中国外交部发言人汪文斌则回应说，英方说法是「造谣污蔑」。

除了维吾尔族人权问题，西方国家近来还因「港区国安法」、境内5G建设禁用华为设备等，而与中国关系日趋紧张。（编辑：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP