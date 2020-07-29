法国交付印度5飙风战斗机 印防长趁机警告中国

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（法新社新德里29日电） 印度先前向法国购买36架飙风战斗机（Rafale），首批5架于今天飞抵印度。印中双方最近因领土对峙引发紧张，印度国防部长辛赫藉飙风战斗机飞抵的机会出言警告中国。

这5架飙风战斗机今天降落在印度哈雅纳省（Haryana）的安巴拉（Ambala）空军基地。印中先前在边界发生致命对峙后，印度全国对这批战斗机的关注更加强烈。

印度向法国买了36架飙风战斗机，这笔交易估计价值94亿美元（新台币约2755亿美元）。所有战斗机预计在2021年底前交付。

印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）说，这些战斗机的到来，见证「我们军事史新时代的开始。」

辛赫在一连串的推特（Twitter）发文中说，这些战斗机将使印度空军更为壮盛，足以「威慑所有可能对我们国家造成的威胁。」

辛赫没有直接点名中国，但媒体与观察人士说，辛赫的讲话显然剑指中国。

辛赫公开声明：「如果有任何人应该担心或批评印度空军的生力军，一定就是那些想要威胁我们领土完整的人。」

印度与中国军队先前在喜马拉雅山边界地区对峙长达6周，双方近身肉搏，导致印度军队20人丧生，中国虽然也有人死亡，但未提供具体数字。

在拉达克（Ladakh）的这场冲突中， 印中互相归咎对方，随后调动数千部队增援，同时又寻求对话，宣称想缓解紧张情势。

© 2020 AFP