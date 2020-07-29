环保人士最黑暗一年 2019年212人遇害

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（法新社巴黎29日电） 环保监督机构「全球见证」（Global Witness）今天发布报告指出，2019年全球至少有212名环保人士遭到杀害，是有纪录以来，在前线抵抗自然破坏的环保人士遇害人数最多的一年。

这个非政府组织在年度评估报告中说，对环保人士而言，最致命的地方在哥伦比亚与菲律宾，去年这两国分别有64与43名环保人士遇害身亡，合计就超过了确定罹难者的一半。

接着依序为巴西、墨西哥、宏都拉斯与瓜地马拉。

约40%死者是原住民，超过2/3死在拉丁美洲，1/10是女性。由于尚有未通报或歪曲事实案例，实际死亡人数可能更高，非洲地区尤其如此。

数十年来，中美、南美、亚洲与非洲森林区的原住民社群看到祖灵地遭到贬低或破坏，有时还是拜地方政府或国家政府腐败所赐。

「全球见证」成员柯克斯（Rachel Cox）表示：「农商企业与油气、矿业，向来是攻击土地与环保人士的最大驱动因素。」

「它们也是砍伐森林与增加碳排放，把我们更推向气候变迁失控的企业。」

去年141名可连结特殊经济部门的遇害者中，超过1/3与抗议采矿活动有关，这些采矿活动部分合法，大多不是。

34宗环保人士遇害案与农业相关，绝大多数发生在亚洲，尤以菲律宾最多。

两名印尼环保人士去年10月在苏门答腊（Sumatra）北部的棕榈油田被刺死；去年3月菲律宾则有14名蔗农因警察执法以及反叛乱活动遇害，在那之前的数个月前，菲律宾早有9人在类似状况中丧命。

菲律宾马诺波人（Manobo）头目在民答那峨岛 （Mindanao）北部基淘淘（Kitaotao）附近抗议采矿活动时，死于一场军事轰炸。

「全球见证」报告指出：「菲律宾剩余的原始林，例如那些受到马诺波人保护的森林，都因为采矿和利益而遭到砍伐。」

「这对（菲律宾）总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）和他的政府而言是『一切如常』，他们拟定政策把化石燃料列为优先，通过峻法让试图挡路者闭嘴。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP