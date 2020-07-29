美众院反垄断听证会 4科技巨头执行长视讯参与

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（法新社旧金山29日电） 脸书执行长祖克柏和亚马逊创办人贝佐斯今天将在美国联邦众议院的反垄断听证会作证，为自己亲手打造的网路帝国辩护，将它们描绘成在竞争激烈世界中大获成功的美国企业传奇。

苹果执行长库克（Tim Cook）和谷歌及其母公司Alphabet执行长皮查伊（Sundar Pichai）也将在听证会上作证。

在距离美国总统大选登场剩下不到100天之际，这4家全球最具影响力企业的执行长将以视讯方式参与这场史无前例的听证会。

祖克柏（Mark Zuckerberg）料将表示，倘若没有促进竞争的美国法律，这家网路巨擘就不会成功，但网路规则现在需要更新。

祖克柏在事先准备好的讲稿中说：「脸书是令人自豪的美国企业。若无鼓励竞争和创新的美国法律，我们的故事就不可能成真。」

然而，祖克柏也承认「对科技公司的规模和感知能力感到担忧」。

「因此，我呼吁政府和监管机构扮演更积极的角色，更新网路规则。」

贝佐斯（Jeff Bezos）将亚马逊这家线上零售巨擘形容为生机勃勃的美国「成功」传奇，同时也承认接受审查的必要。

根据上传至网路的讲稿内容，贝佐斯将表示，「我认为亚马逊应该接受审查」。

但他也为自己辩护，「当你照照镜子，想想那些批评，却依然相信自己做了对的事情时，世界上就没有任何力量可以改变你」。

这将是贝佐斯首度在国会听证会作证。

在众议院司法委员会召开反垄断听证会之际，各界愈来愈担心科技巨头的主导地位，在冠状病毒疾病大流行期间，这种优势变得更加明显。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP