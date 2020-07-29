美国会讨论新疫情纾困方案 达成协议仍遥远

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿28日电） 美国国会民主党和共和党议员今天就2019冠状病毒疾病（COVID-19）新纾困法案进行讨论，但离达成协议还很遥远。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与白宫和共和党议员进行两轮谈判后，在写给民主党同僚的信中表示：「非常可惜的，在致命延误数个月后，共和党人推出的提案，只会延长全美数以百万计劳工和家庭的苦难。」

美国联邦参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）为共和党昨天发布规模1兆美元的刺激计画提案辩护。

5月时，联邦众议院民主党议员推出3兆美元纾困方案，提供州与地方抗疫基金，并作为紧急援助数以百万人之用。这是历来规模最大的纾困案。

纾困方案达协议遇阻碍，内容包括扩大援助给因为疫情而失业的数百万人。根据共和党版纾困计画，每周失业救济金将减少至200美元，低于将于7月底到期的现行计画600美元。

部分议员要求将这些纾困金的最后期限延长到本周末，以便有更多时间谈判，来达成更大规模的刺激措施协议。

裴洛西说，她和联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）明天将会与美国政府再度会面；她没有提到共和党议员。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP