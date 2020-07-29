美国国防部长宣布 驻德美军裁减1.19万人

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（法新社华盛顿29日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天宣布，派驻德国美军将裁减1万1900人，削减的部分兵力将重新部署至义大利和比利时。艾斯培指称，这是为了因应俄罗斯的军事野心。

这项调动可能近几周内就会启动，五角大厦将会把派驻德国的大约6400名军事人员送回美国，将近5600名人员则会调往其他北大西洋公约组织（NATO）国家。

艾斯培说，完成调整后，派驻德国美军部队将约2万4000人。调防的主要目的是加强北约东南侧黑海附近的部署。

艾斯培称，如果相关国家与华盛顿达成最终协议，其中一些兵力也可派驻波兰和波罗的海国家。

美军欧洲总部将从德国斯图加特（Stuttgart）迁往比利时。

艾斯培表示：「这些调整将毫无疑问地达成以下核心原则：增强美国与北约吓阻俄罗斯、强化北约、让盟邦安心以及改善美国的战略弹性。」

美国裁减驻德美军，可能会对德国的经济和战略带来显着冲击，数以万计美军自二战结束以来一直驻扎在德国。

艾斯培表示，这项调整历经长久讨论，而非美国总统川普不满意华盛顿与柏林当局关系所导致。

他表示，部队移防与一个战斗机中队调往义大利，以及更多史崔克装甲车（Stryker）部队轮调至黑海地区，都是聚焦于俄罗斯对欧洲东南部的潜在威胁。俄罗斯于2014年并吞克里米亚，凸显其军事野心。

艾斯培说，目标就是「加强吓阻力量，让北约东南侧盟邦安心」。

© 2020 AFP