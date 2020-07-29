联合国重申和平抗议是基本人权

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（法新社日内瓦29日电） 针对政治权利与种族正义议题的示威日益加剧，全球各国政府疲于因应，但联合国人权事务委员会今天重申，网路或实体的和平抗议是基本人权。

联合国人权事务委员会（Huam Rights Committee）立场超然的专家们再度发表关于和平集会权利的说帖，并针对这种权利适用的场合与方式提供了详尽的法律指引，也概述了政府的义务。

这个委员会由18位立场超然专家组成，职司监督各国落实「公民与政治权利国际公约」（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）。公约第21条保障和平集会的权利。

委员会成员汉斯（Christof Heyns）在声明中说：「参与和平集会表达意见、庆祝或宣泄不满，这是每个人的基本人权。加上其他有关政治自由的权利，这构成了民主社会的必要基础。」

汉斯提醒：「笼统提及公共秩序或公共安全，或不明确的可能暴力风险，并非是政府禁止和平集会的正当理由。」

这份由联合国人权事务委员会发布的说帖，也针对许多国家广泛讨论的议题提供指引，并强调和平抗议者有权戴口罩与头罩遮蔽脸部。

联合国人权事务委员会表示：「政府不应搜集个资以骚扰或威胁参与者。」并强调政府不得封闭网路或关闭网页，因为这些都是筹划和平集会的重要工具。

© 2020 AFP