阿富汗与塔利班停火3天 美国促双方谈判

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（法新社喀布尔29日电） 塔利班提议忠孝节停火3天得到阿富汗政府同意，美国特别代表哈里札德今天表示欢迎，外界也看好这两个敌对阵营可能在下周展开延宕已久的和平谈判。

塔利班（Taliban）宣布停火将从31日开始，也就是伊斯兰教重大节日忠孝节（Eid al- Adha）的第一天，将持续到这个节日结束。

这是塔利班在两个多月内提出的第二次停火提议。阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）先前表示，双方在引发争议的交换战俘问题取得进展。这个问题导致双方和谈延后。

美国特别代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）在2月和塔利班谈判达成协议，以利外国部队明年5月前撤出阿富汗。美国派遣哈里札德前来喀布尔，力促阿富汗政府和塔利班展开和平会谈，他也欢迎双方达成为期3天的停火。

哈里札德今天推文表示：「我们欢迎塔利班宣布忠孝节停火，以及阿富汗政府作出相对的宣布。」

「我们希望这个忠孝节所有阿富汗人团结在一起，彼此理解和相互尊重，朝着达成可持续的和平迈进一步。」

美国驻喀布尔最高外交官员威尔森（Ross Wilson）也希望双方能尽快回到谈判桌。

© 2020 AFP