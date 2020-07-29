IATA：全球空运2024年前难恢复疫情前水准

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（法新社巴黎28日电） 国际航空运输协会（IATA）今天表示，至少在2024年以前，全球航空运输量不会恢复至2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐前的水准。

IATA首席经济分析师皮尔斯（Brian Pearce）于记者会上表示：「各国解封时间不确定是最主要的原因。我们预期2024年以前全球航空运输量都达不到去年的水准，比我们先前预估的时间又晚一年。」

皮尔斯又说，全球航空运输前景与各国抗疫成功与否有极大的关系；另外，英国当局对西班牙祭出的新旅游限制也造成了许多不确定因素。

「我们尚未看见全球大范围解封，尤其是长途旅行，尤其是往返大西洋两岸的旅行。」

他又说，在今年5、6月出现不如预期的反弹后，相信今年下半年即使出现复苏，速度也将比「我们所希望的缓慢」。

皮尔斯表示，由于某些国家2019冠状病毒疾病确诊人数仍持续上升，各国重新开放边界时间将比原先预计的要晚。

他又说，就2020年整体而言，IATA预估全球航空运输量恐大减63%，比原先预估的55%跌幅更糟。

IATA由全球290家航空公司组成，这些公司今年全年营收与去年相比恐遭腰斩。

© 2020 AFP