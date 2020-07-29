NBA球季因疫情断逾4月 7/30佛州隔离园区复赛

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（法新社奥兰多28日电） 美国职篮NBA将在7月30日于佛罗里达州奥兰多迪士尼世界（Disney World）设立的隔离园区复赛，因为2019冠状病毒疾病疫情而史无前例中断长达4个多月的球季终将重新展开。

NBA在奥兰多迪士尼世界设立如同「泡泡」般的隔离园区供复赛使用，复赛首日有2场比赛，首战是犹他爵士对上纽奥良鹈鹕，第2场则是「洛杉矶内战」，由詹姆斯（LeBron James）领军湖人迎战雷纳德（Kawhi Leonard）率领的快艇。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）在美国已夺走约15万条人命，这两场比赛标示着一个开端，目标是NBA2019-2020年球季能在疫情大流行中安全打完。

为了降低疫情蔓延风险，NBA让22支球队进驻迪士尼世界内部的严格管制隔离园区。

各队会在迪士尼世界的ESPN体育大世界园区（ESPN Wide World of Sports Complex）3座体育馆进行比赛，赛事期间不开放球迷进场观赛，仅少部分记者能进入采访。

350多名球员会被安排住进迪士尼世界的3间饭店，他们到任何地方都会受到严格限制，直到季后赛开始前，都会严禁外界人士来访。

球员抵达奥兰多后，必须在自己的饭店房间内隔离48小时，直到他们的冠状病毒筛检呈阴性反应2次为止。

病毒筛检会在隔离园区内持续进行，但目前并不知道采验的频率为何。

© 2020 AFP