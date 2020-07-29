WWF：全球野生老虎数增加　仍面临盗猎威胁

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（法新社新德里29日电） 今天是世界老虎日，世界自然基金会（WWF）和印度政府表示，尽管不丹、中国、印度、尼泊尔与俄罗斯5个国家的野生老虎数量有起色，但它们仍面临盗猎等主要威胁。

目前全球剩不到4000只野生老虎，其中有70%都栖息在印度，印度等13个国家早在10年前就誓言要提高野生老虎的数量。

印度政府2006年进行的第一次全国调查发现，野生老虎数量只有1411只，但去年公布的调查结果，全国的野生老虎数量增至2967只。

WWF全球老虎生存计画（Tigers Alive Initiative）负责人柴普曼（Stuart Chapman）今天在纪念世界老虎日的声明中指出：「从2010年历史低点后，老虎数量终于在南亚、俄国与中国的许多地区有了显着成长。」

柴普曼表示，对于其他在栖息地中受威胁的物种和数以百万计依赖这种生态系统的人们来说，不丹、中国、印度、尼泊尔与俄国的野生老虎数量增加是个「大好消息」。

但WWF指出，野生老虎仍面临盗猎和栖地破坏的威胁，同时老虎数量的分布也变得支离破碎，这会增加近亲繁殖的风险。

WWF还说，东南亚大部分地区已经来到临界水准，在那里陷阱危机正使老虎和它们猎物在内的野生动物走向灭绝。

© 2020 AFP