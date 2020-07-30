传俄悬赏杀美军 川普驳斥

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天驳斥俄罗斯悬赏阿富汗民兵组织「塔利班」（Taliban）狙杀驻阿美军的说法，还说他和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通电话时，从没提过此事。

川普接受美国新闻网站Axios访问时表示：「我从来没和他讨论这件事。」

川普最近是在23日和蒲亭通电话，2月底情报指称呈交给川普的「总统每日简报」（PDB）有提及俄国悬赏一事以来，他和蒲亭通电话至少8次。

根据川普说法，他没读过那份简报，但他在昨天录制的访问中又告诉Axios，每日简报文件他确实会看。

白宫表示，川普是在「纽约时报」6月底刊出报导之后，才从口头报告获知可能有此悬赏鼓励狙杀美军。

川普告诉Axios，这项指涉「从未送达我的桌子」，美国情报单位「不认为这是真的」。

事实上，美国媒体报导指出，不同机构对于俄国悬赏一事是否属实，看法相当分歧。

川普今天在白宫对记者评论时更加码指出，他从未认真看待这项传闻，也几乎没理由怀疑俄罗斯。他援引1980年代苏联入侵阿富汗的苏阿战争指出，俄罗斯不会有兴趣帮忙塔利班，「我不知道他们为什么要这样做」。

川普说，如果此事最后证明为真，那他会有「适切回应」。

川普也驳斥俄罗斯提供塔利班武器的报导。

© 2020 AFP