养老院爆疫情 澳洲新增确诊及死亡病例双创新高

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（法新社墨尔本30日电） 澳洲维多利亚州养老院爆发2019冠状病毒疾病群聚感染，导致全澳洲今天通报新增的确诊和病故人数，双双创下疫情爆发以来单日新高纪录。

澳洲今天通报，新增723起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例和13起死亡病例，全都出现在人口第二大州维多利亚州（Victoria）；染疫人数并打破21日创下的单日最高纪录549例。

这使得澳洲累计已有1万6298例确诊，其中189名患者不治。

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，疫情数据之所以飙高，部分与养老院病例激增有关。今天通报的不治患者年龄多在70至90岁。

在疫情最严重的养老院之一「艾平花园」（Epping Gardens），昨天被人看见有一辆救护车载走一名患者遗体，医护人员并将其他戴口罩的居民搬到担架上，准备将他们用救护车送往医院。

澳洲虽然仍是疫情控制相对成功的国家之一，大多数的州和地区近几周几乎未出现新增病例。但墨尔本自6月中以来已出现数千起新增确诊病例，源头归咎于返国人士居住的防疫旅馆出现破口。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP