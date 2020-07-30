国会反垄断听证开轰 美4科技巨头自清

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（法新社洛杉矶29日电） 脸书、亚马逊、苹果和谷歌4大巨擘执行长，今天在美国众议院反垄断听证会遭议员轮番炮轰，4人都澄清自家企业绝无垄断。

苹果执行长库克（Tim Cook）、脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）、谷歌执行长皮查伊（Sundar Pichai）与亚马逊执行长贝佐斯（Jeff Bezos），前所未见地以视讯方式连袂出席众院的反托拉斯小组委员会的听证，时间超过5小时。

尽管听证会聚焦在这些企业是否滥用影响力、主宰市场，但旋即转换主题到像是政治偏见、隐私、在中国的生意以及平台如何处理不实资讯等。

民主党籍的罗德岛州联邦众议员西奇里尼（David Cicilline）说：「简单说，他们就是权力太大了。」西奇里尼担任众院反托拉斯小组委员会主席，小组调查这4家企业的商业行为长达1年。

西奇里尼说，这场听证会要阐明的是4巨擘「拥有垄断性的力量－有些必须打破、而全部都需要合宜约束与维持其问责性。」

华尔街日报指出，祖克柏在收购策略上面对连番质疑；皮查伊则得就主宰线上搜寻、在中国的运作等为Google辩护；贝佐斯因欺凌独立卖家遭两党齐声炮轰；而库克则挨轰较少，大多是就App Store政策辩护。

美联社与路透社报导，听证会上，谷歌和亚马逊最遭质疑的地方，是透过称霸业界的平台取得竞争者资料，让自家拥有不公平的优势。

© 2020 AFP