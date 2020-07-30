坚持不戴口罩 北欧国家民众觉得没必要

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（法新社斯德哥尔摩30日电） 即使多数国家下令或要求戴口罩，甚至美国总统川普也戴上了，不过北欧国家民众仍坚持不戴。

像是瑞典首都斯德哥尔摩、丹麦首都哥本哈根、挪威首都奥斯陆、芬兰首都赫尔辛基，以及冰岛首都雷克雅维克，在超市内、公车上以及走在市区街头，戴口罩十分罕见，只有少数人这么做，当中多数是观光客。

根据英国民调机构「舆观」（YouGov）最近的调查，北欧国家中只有5%至10%受访者表示，他们在公共场合戴口罩，自3月分爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情至今，始终稳定维持着这个数字。

于此同时，针对其他20国的调查显示，包括印度与美国等大多数国家，这类数字则攀升至70%至80%之间。

63岁的退休银发族魏德尔（Birgitta Wedel）说，若瑞典政府要求戴口罩，她会更愿意，至少在搭乘大众运输工具方面，但魏德尔另指出，除非官方政策改变，否则她将继续不戴口罩，「若他们不（改变）…我不会戴口罩，因为其他人都没戴」。

而在世界卫生组织（WHO）修改公卫指南后，丹麦卫生官员开始在这个月初审慎提醒要戴口罩，像是当进入医院做检查或从高风险区域返回时。

丹麦卫生局长布劳斯特伦（Soren Brostrom）表示：「我们的感染率一直很低，当前口罩根本没必要。」

同样情况也发生在挪威与芬兰，虽然「原则上没有反对意见」，但口罩被认为是不必要的预防措施，因为感染率低。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP