如巴西择华为发展5G建设 美国警告后果自负

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（法新社圣保罗29日电） 美国驻巴西大使在今天刊出的访谈中警告，若巴西选择中国电信设备大厂华为开发5G网路建设，将自负「后果」。

法新社报导，美国驻巴西大使柴普曼（Todd Chapman）告诉环球电视新闻网（Globo），若巴西不接受美国的建议，执意选择这家中国公司，「我不会说会有报复动作，但会有后果产生」。

巴西拥有2.12亿人口，是拉丁美洲人口最多的国家，明年将就发展次世代电信科技计画进行招标。

美国一直以来都游说全球各国杯葛华为，指这家公司可能允许中国政府刺探他们的数据。

柴普曼表示：「中国政府随时都可以要求华为传送资讯。」

「参与竞逐的不是仅有美国企业。我说这些话并不是为了赚取数十亿美元。这攸关国家安全。」

其他有意竞标巴西5G网路建设的公司，还包括瑞典的爱立信公司（Ericsson）和芬兰的诺基亚公司（Nokia）。

柴普曼还警告，巴西可能会因为与一家遭美国指称违反智慧财产权、同时获得不公平国家补助导致竞争者居于劣势的公司签约，而吓走外资。

他说：「美国立场是提醒盟国和友邦，像是巴西，这样他们才知道那是什么样的合作对象。」

柴普曼指出，美国准备透过政府所属的「国际开发金融公司」（International Development Finance Corporation）协助取得资金，以替「向可靠供应商进货的买方」推展5G。

美方施压让巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）政府陷于两难。

极右派的波索纳洛自去年掌权以来，一直在与他欣赏的美国总统川普建立密切关系。

然而，中国是巴西最大的贸易伙伴。

英国本月稍早已宣布，将从5G网路中移除华为设备，尽管北京扬言报复，仍屈服于来自华府的压力。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP