探测火星生命迹证 NASA发射毅力号探测器

广告 继续浏览后续

（法新社佛州卡纳维尔角30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天将发送火星探测器「毅力号」（Perseverance），试图寻找火星上可能拥有的古老微生物生命迹象。

毅力号将搭乘擎天神5号火箭（United Launch Alliance Atlas V rocket）升空，预定台北时间今晚7时50分从佛罗里达卡纳维尔角发射。

如果一切按计画顺利进行，毅力号将于2021年2月18日抵达火星，成为1997年以来第5个降落火星的探测器。目前为止，毅力号与4个「前辈」都是美国制。中国的「天问」火星探测任务上周发射第一枚火星探测器，预定明年5月前抵达火星。

若都能成功着陆，则明年火星上将有3个持续活动的探测器，包括NASA先前的「好奇号」（Curiosity）。好奇号自2012年降落火星，已经在火星上往返23公里的路程。

改良自好奇号的毅力号有1吨重，相当于一部小休旅车，装载19支摄影机及2支麦克风，有望为人类首度收录到火星的声音。毅力号拥有一只2米长的机械手臂，是由小型核能发电机带动运转。

此外，伴随毅力号的还有一架1.8公斤重的无人直升机，要在大气密度仅约地球1%的火星飞行。

毅力号主要任务是探寻火星上古生命的迹证。科学家们相信，30多亿年前的火星较今日温暖许多，有河流与湖泊，环境条件可能衍生出简单型态的微生物。至于火星为何变成如今众所周知的寒冷与贫瘠世界，原因尚未完全清楚。

毅力号所可望创下的其他「第一次」，是要钻探搜集大约30颗完整的火星岩心，并放置在试管中，交给日后美欧联合进行的任务。

© 2020 AFP