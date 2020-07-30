热带风暴即将来袭 佛州暂关新型冠状病毒检测站

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（法新社迈阿密30日电） 热带风暴伊赛亚斯步步近逼，美国佛罗里达州今起将暂时关闭州内的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测站。佛州昨天通报216人染疫病殁，创下单日最多死亡人数纪录。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center，NHC）说，近日生成的热带风暴伊赛亚斯（Isaias）料将于本周末前侵袭佛州，目前最大持续风速达每小时80公里。

佛州当局宣布从今天下午5时起，将暂时关闭州内的病毒检测站，直到进一步通知。

佛州紧急事务处理官员在声明中说：「由于所有检测中心皆具独立式结构，包括帐篷和其他设备，无法抵挡热带风暴带来的强风，恐导致人员伤亡和财物损失。」

美国爆发新型冠状病毒疫情后，佛州已沦为主要的疫情新热点，确诊人数已超越纽约州，成为美国疫情第2严峻的地区，目前仅次于加州。

人口2100万的佛罗里达州有超过45万人确诊，逾6300人病殁。迈阿密染疫人数占佛州确诊病例的1/4。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新统计数据，全美染疫死亡人数已突破15万人。（实习编译：李昕颐/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP