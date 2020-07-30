疫情带动记忆体晶片强劲需求 三星Q2获利年增7.3%

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（法新社首尔30日电） 三星电子（Samsung Electronics）今天公布财报，第2季净利年增7.3%，主因记忆体晶片需求强劲，胜过2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对智慧型手机销售的冲击。

法新社报导，全球最大智慧型手机和记忆体晶片制造商三星电子指出，第2季（4至6月）获利达5.56兆韩元（46.6亿美元）。

尽管第2季营收下滑5.6%至52.97兆韩元，营利则成长23.48%至8.15兆韩元。

三星电子是三星集团（Samsung Group）的主力事业。三星集团为韩国迄今最大的家族企业集团，支配韩国商务，对这个全球第12大经济体的经济体质至关重要。

三星电子公布第2季财报之际，正值2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行重创全球经济，导致韩国出口大幅下滑，17年以来首次陷于经济衰退。

高度仰赖贸易的韩国今年第2季出口年减13.6%，为1974年以来最大降幅。

疫情导致全球各国实施封锁，尤其是欧洲和美国，由于数据中心增加动态随机存取记忆体（DRAM）库存因应线上活动需求激增，从而推升三星电子的晶片事业营运表现。

此外，三星电子藉「强化线上销售管道及优化成本支出」，将疫情影响性降至最低。

三星电子今天在股市早盘交易上涨1.69%。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP