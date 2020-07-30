称早就有疫苗却故意隐瞒 玛丹娜IG分享假消息遭删文

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿29日电） 美国流行乐坛天后玛丹娜在社群平台Instagram分享不实影片，称2019冠状病毒疾病其实早有疫苗可治，但为让富人更富所以秘而不宣；Instagram标注贴文为「假讯息」，今天已将之删除。

玛丹娜（Madonna）在她1540万人追踪的Instagram贴文，宣称2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗问世已有数月，但为「让富人更富、贫病交迫的人更病」，所以才秘而不宣。

她附上美国医师伊玛努尔（Stella Immanuel）盛赞羟氯奎宁（Hydroxychloroquine）可奇迹治疗冠状病毒的影片，伊玛努尔在影片中欢欣鼓舞地高喊说：「没人需要生病，这个病毒有疗法了，那就叫做羟氯奎宁。」

玛丹娜随影片所写的贴文指出：「这个真相会让我们大家自由！但一些人不想听真话，特别是要靠长期研发疫苗而赚钱的当权者。这个疫苗已获证实，也已问世数月，他们宁愿让恐惧控制，让富人更富、贫病交迫的人更病。这女人是我的英雄。谢谢你，伊玛努尔。」

伊玛努尔演说的片段近日在网路迅速散播，但羟氯奎宁是抗疟疾药物，并未证实对2019冠状病毒疾病有效。

Instagram隶属的脸书（Facebook）发言人今天告诉法新社：「我们已移除这段影片，因为影片对2019冠状病毒疾病的治疗与预防方法说法有误。」

「回应、评论或分享这则影片者会看到讯息，引导他们取得权威性的病毒资讯。」

玛丹娜这则贴文现已删除，但从截图可看到稍早Instagram将贴文标注「假讯息－由独立事实查核者评估」，并附上连结，可前往揭穿伊玛努尔影片不实的页面。

川普本周推文多次附上伊玛努尔影片的片段，后来推文都遭移除。

玛丹娜5月间表示自己染上2019冠状病毒疾病但已康复。她也因为染疫，被迫取消今年稍早的巴黎演唱会。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP