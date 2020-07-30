MLB罚道奇投手凯利禁赛8场

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶29日电） 美国职棒大联盟MLB昨天爆发「清空板凳」冲突场面，大联盟今天罚洛杉矶道奇队投手凯利（Joe Kelly）禁赛8场。

大联盟今天宣布凯利禁赛8场外，道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）禁赛1场，太空人总教练贝克（Dusty Baker）罚款。

今天道奇与太空人续战，罗伯兹执行禁赛，由教练代掌兵符，凯利提出上诉，暂缓执行禁赛。

大联盟在疫情下关门比赛，昨天休士顿太空人主场出现双方球员场上对峙的火爆画面。

冲突点发生在6局下，凯利在0好3坏之下，对布莱格曼（Alex Bregman）投出96英里近身球；接着面对柯利亚（Carlos Correa）又投向头部附近，这次是曲球，虽然最终三振解决，但双方爆口角，球员进场对峙。

大联盟今天宣布罚则，引发网路热议。球迷抱不平说，太空人没有球员因作弊受罚，而凯利根本没有砸中对手却要受罚，「这笔帐还没算完」。

运动频道ESPN记者巴桑（Jeff Passan）评论，布莱格曼、柯利亚都没被球打到，处罚凯利是「因为他挑起冲突，违反防疫规定吗」？他推论，大联盟此举是为了制止其他类似动作，防止事端扩大。

巴桑认为，凯利不一定是故意砸人，因为他的控球一直有问题，疫情停赛期间，凯利在后院练投，结果把自家窗户的玻璃打破。

不过太空人投手麦卡勒（Lance McCullers Jr.）公开批评凯利是故意闹事，没有职业水准。

© 2020 AFP