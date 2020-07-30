NBA中国篮球学院爆体罚与虐待事件 传年轻学员遭教练踢肚殴打

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（法新社洛杉矶30日电） 运动频道ESPN报导，美国职篮NBA设于中国的篮球学院传出有年轻学员遭体罚与虐待等情事，也没有受教育的机会；一名教练担忧，缺乏正规教育的学员们未来恐沦为计程车司机。

法新社今天引述ESPN的报导指出，NBA自2016年开始成立国际篮球学校，包括在中国设立3间篮球学院，目标是发掘「另一个姚明」。身高229公分的前NBA球员姚明，曾是休士顿火箭当家中锋。

然而，多名教练投诉设在偏远新疆等地的NBA中国篮球学校，有年轻学员遭受体罚或虐待等不当情事，报导还形容这些篮球学院是「运动员的血汗营」。

NBA表示，去年就已终止与新疆的关系，但浙江、山东的篮球学院则持续运作。这些篮球学院位于中国政府营运的运动设施。

根据ESPN调查，一名前教练说，他曾目睹一名中国籍教练把球砸到年轻球员脸上，甚至还踢学员肚子。「想像一下，你有个13、14岁的孩子，然后有个40岁的成人教练正在殴打你的孩子。」

NBA副总裁谭惠民（Mark Tatum，前译塔特姆）表示，仅接获「少数」相关投诉，但他也说，NBA正在重新评估篮球学院的计画。

谭惠民说：「我们在这里学到的教训之一，就是必须花更多时间直接监督，以及在适当时机调整人力的能力。」他坦言，NBA并未直接监督中国当地的教练或篮球学院的生活环境，「凭良心说，我们实际参与的程度比期望要低」。

曾被NBA聘来评量篮球学院的巴默（Bruce Palmer）说，主要问题包括NBA职员受中国政府管控，NBA也不能与中国菁英球员合作。

一名前教练更直言：「我们基本上就是替中国政府工作。」

ESPN说，有教练目睹中国教练殴打学员后，要求调职，也有教练因无法忍受学员缺乏受教育机会而离职。「我无法看着这些孩子，明知他们将来会沦为计程车司机，还每天继续上班。」

NBA与中国关系正处于紧张状态。一名休士顿火箭队高层去年在推特发表挺香港反送中运动的言论后，中国国营媒体央视随即停止转播NBA赛事。（译者：侯姿莹/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP