TikTok涉国安疑虑 审查报告近期送交白宫

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（法新社华盛顿29日电） 美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天表示，政府针对TikTok影音分享应用程式的国家安全审查已接近完成，建议报告将在本周呈送白宫。

梅努钦告诉媒体，TikTok的审查报告是由美国外来投资审查委员会（CFIUA）负责。

CFIUA为联邦政府一个跨部会委员会，负责审查相关企业与收购案是否影响美国国家安全。

美国官员与国会议员相继对TikTok提出疑虑，关切它与中国的关联，可能用于间谍活动，TikTok则不断反驳这项指控。

脸书等社群平台呼吁用户注意TikTok与中国的关联，TikTok今天稍早回应说，那是对他们的「恶意攻击」。

TikTok执行长梅尔（Kevin Mayer）说，脸书将攻击「伪装成爱国主义，其用意是要终结TikTok存在美国市场」。

梅尔指出，TikTok在美国出现，有助市场公平竞争。

TikTok快速成长，估计已有10亿用户。批评者警告，由于母公司为北京字节跳动科技公司（ByteDance），此一应用程式可能有安全风险。TikTok则一再否认与中国政府有任何关联。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP