世贸组织代理秘书长职位引发美中角力 华府挨批政治化

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦30日电） 瑞士日内瓦一名贸易外交人员今天感叹地表示，世界贸易组织（WTO）有意在9月前选出代理秘书长，但美国将此事「政治化」，导致这个本该简单的程序变得复杂。

多项贸易谈判卡关、美中贸易紧张升高，加上新型冠状病毒疫情重创全球经济，种种危机早已让WTO穷于应付。

来自巴西的WTO秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo ）5月意外宣布提前一年结束个人第2任期，目前有8人争取继任，整个程序预料会持续到11月中。WTO要是在阿兹维多8月离任前找不到接班人，恐会陷入无人掌舵的局面。

根据WTO规定，要是出现这类情况，应从4名副秘书长中选出一人代理职务，直到新任秘书长可以接手为止。WTO发言人罗克威尔（Keith Rockwell）上周告诉媒体，代理秘书长一职被视为纯粹的行政职，基本上是为了让组织照常运作。

不愿具名的贸易外交人员告诉法新社，WTO总理事会上周开始商讨此事，多数人都希望迅速做出决定，但杀出美国这个程咬金，让此事成了「政治议题」。

这名贸易外交人员表示，目前4名副秘书长来自美国、中国、德国、奈及利亚，而多数成员预料来自德国的副秘书长布劳纳（Karl Brauner）最有望成为代理秘书长，「但美国人不这么想」，华府坚持由美籍副秘书长沃尔夫（Alan Wolff）代理职务。

这名外交人员还说，一旦美国让此事「政治化」，其他国家也会视为政治议题，且尽管各成员国并不针对沃尔夫个人，中国和若干国家却不打算对华府让步。

与此同时，美国坚持有权让大家知道美方属意的人选，并驳斥布劳纳已内定中选。一名不愿具名的美国资深官员告诉法新社：「这种认为美国让事情陷入僵局的想法是错的。没人可以自然而然获得这项职务。」

为解决寻找代理秘书长的问题，总理事会主席明天将再度召集成员开会。

美方曾表示，愿意接受的折衷方案是沃尔夫和布劳纳每月轮流代理职务，直到新秘书长上任为止。

© 2020 AFP