义大利参院剥夺免责权 联盟党党魁恐再面临审判

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（法新社罗马30日电） 义大利参议院今天投票通过剥夺极右派联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）的国会议员免责权，他恐将再次因涉及违法将外来移民拘留于海上的行为而面临审判。

法新社报导，义大利参议院以149票赞成对上141票反对，一票弃权，通过剥夺国会议员萨尔维尼的免责权。若罪名成立，现年47岁的萨尔维尼恐将面临长达15年的刑期，阻碍他的政治生涯发展。

这项表决通过后，萨尔维尼向参议院表示：「我很骄傲能捍卫义大利。只要联盟党仍在政府里，我会一再这样做，这也是因为今年7月抵义的（移民）人数是去年同期联盟党仍执政时的6倍之多。」

西西里岛首府巴勒摩（Palermo）检察官控告萨尔维尼于2019年8月滥用当时身为内政部长的权力，违法阻止超过80名移民从慈善船「张开手臂号」（Open Arms）下船。

义大利部长级官员在任时可免于面临审判，除非参议院撤销他们的免责权。

萨尔维尼坚称，在与欧洲其他国家达成有关接收移民的协议前，不让移民下船，这是义大利政府内部集体做出的决定。

除此之外，萨尔维尼还面临另一起相似的审判，他被控于去年7月阻止义大利海巡船上的移民下船；今年2月，参议院表决通过剥夺他在此案的免责权。由于疫情的关系，预审程序已延期3次，目前排定10月3日于西西里进行。

虽然联盟党目前为反对党，萨尔维尼已下定决心要成为义大利总理。尽管反移民的联盟党近期民调下滑，仍是目前义大利最受欢迎的政党，预期下次大选将表现出色；不过，如果萨尔维尼被判有罪，将对他的仕途产生冲击。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP