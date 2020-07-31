悼人权斗士路易斯 欧巴马抨击川普毁民主选举精神

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（法新社华盛顿30日电） 美国前总统欧巴马今天对总统川普发动个人目前为止最严厉的攻击，谴责川普动用联邦人员对付抗议群众并试图压制选民。

民权运动先锋路易斯（John Lewis）本月17日因胰脏癌过世，享寿80岁，丧礼今天在亚特兰大埃比尼泽浸信会教堂（Ebenezer Baptist Church）举行。

欧巴马今天在丧礼上发表激昂的悼词，他说：「今日我们亲眼见证警察以膝盖压制非裔美国人的颈部。」

「我们可以看到联邦政府派人动用催泪瓦斯和警棍来对付和平的示威群众。」

欧巴马未点名川普，但矛头显然指向这位共和党籍总统近来的举动。川普先前动用维安部队在白宫外的拉法叶广场 （Lafayette Square）驱离抗议群众，还派联邦人员镇压俄勒冈州波特兰的示威者。

欧巴马也抨击共和党涉嫌企图压制少数族裔选票、以及川普在距离大选不到100天之际，一再攻击邮寄投票。川普预计将在11月总统大选迎战民主党对手拜登（Joe Biden），川普今天先透过推特表示建议延后大选，数小时后改口说不想延期，但仍担心数百万张邮寄选票会引发问题。

欧巴马说：「我们此时坐在这里，那些掌权者正无所不用其极阻止民众投票，手段包括关闭投票地点、针对少数族裔与学生的限制性身分证件法规，以及精准攻击我们的投票权，甚至在一场即将仰赖邮寄投票以防民众染疫的选举前破坏邮政服务。」

欧巴马提到路易斯时表示，这位联邦众议员一生都在为非裔美国人的民权奋斗，而这位前辈的铺路让他得以成为美国首位非裔总统。

欧巴马说：「只要年轻人走上街头抗议，希望带来真正的改变，我就抱有希望。但我们不能在选举时随便弃他们于不顾，尤其在许多层面来说，几乎没有任何一场选举像这次一样具有急迫性。」

美国前总统柯林顿、小布希及联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）等人都出席这场丧礼。高龄95岁的前总统卡特（Jimmy Carter）不克出席，但写了一封信由人代为朗读。卡特写道：「他（路易斯）的巨大贡献将持续启发后代。」

© 2020 AFP