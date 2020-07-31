澳洲将立法 要求谷歌脸书付费给新闻媒体

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（法新社雪梨31日电） 澳洲政府今天公布一项草案，强制脸书（Facebook）与谷歌（Google）等平台，必须就新闻内容支付费用给新闻媒体。这项「引领全球」的创举预料将引发科技巨擘的反弹。

澳洲财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）宣布这项「强制性行为准则」，以管理新闻产业和科技公司间的关系。在此之前双方历经18个月协商而未果。

除了必须支付新闻费用外，这项准则还涵盖诸多议题，像是取得用户资料的途径、演算法透明度、平台动态消息的内容排序以及搜寻结果等

佛莱登柏格在墨尔本告诉记者，澳洲将成为全球第一个要求脸书和谷歌支付费用给新闻媒体的国家，预计今年通过立法。

他说：「这攸关澳洲新闻媒体产业的公平性、攸关能确保增加竞争、提升消费者保护以及永续的媒体版图。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让经济恶化，造成数十家澳洲报纸停刊与数百名记者丢掉饭碗。

脸书和谷歌强力反对任何强制他们分享广告收益的举措，暗示倘若强制性支付真的实施，他们可能会杯葛澳洲媒体。

不过佛莱登柏格警告，这项准则将禁止科技公司对澳洲媒体的任何「差别待遇」。

© 2020 AFP