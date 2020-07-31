盼启和平谈判 阿富汗下令释放500名塔利班囚犯

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（法新社喀布尔31日电） 阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）今天下令释放500名塔利班（Taliban）囚犯，期能启动停滞多时的和平谈判。

甘尼表示，塔利班好战分子将在今天开始的忠孝节（Eid al-Adha）假期获释。

甘尼表示，这500名囚犯获释，将兑现阿富汗政府释放5000名塔利班分子的承诺。美国和塔利班于2月签署协议，其中要求当局释放5000名塔利班战士。

甘尼在忠孝节演说中表示：「塔利班宣布停火3天，我们将以释放500名塔利班囚犯来展现善意和加速和平谈判。」然而这500人并非在塔利班原本要求的5000人名单之中。

阿富汗当局已释放4600名塔利班分子，但认为剩下的400人非常危险，还在犹豫是否释放。

甘尼说：「我没有权力决定是否释放这400名遭控犯下重罪的塔利班囚犯。」他表示长老会议会决定他们的命运。

坚决要求释放这400名囚犯的塔利班尚未立即置评。

美国和塔利班2月签署这份和平协议，根据协议，阿富汗政府必须释放5000名塔利班囚犯，以交换遭挟持的1000名政府军。

塔利班昨晚宣称，已完全释放1000名被俘的政府军。

甘尼和塔利班本周表示已准备好在忠孝节后展开谈判，但前提是完成换囚计画。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2020 AFP