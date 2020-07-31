美国经济数据疑虑 亚洲股市普遍收跌

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（法新社香港31日电） 美国第2季经济萎缩幅度破纪录，凸显2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对全球经济的冲击，亚洲主要股市今天普遍收跌，美元则持续走贬。

美国商务部表示，第2季国内生产毛额（GDP）折合年率萎缩32.9%，创下二战后开始纪录以来的最大萎缩幅度。美国各州实施防疫封锁措施，以遏止致命疫情散播，造成4至6月经济活动停摆。

最新公布的数据显示，美国上周初次申请失业给付人数新增143万人，已连续两周攀升。

美国申领失业给付超过一周的连续申领人数已逾1700万人，意味着随着全美新增确诊人数攀升，多州重新实施防疫措施，经济持续疲软。

美国总统川普推文建议延迟11月大选，也使投资人感到震惊。美国欠佳的经济数据增添了市场忧心疫情对经济造成长期冲击的恐惧，也让中国优于预期的工厂活动数据蒙上阴影。

东京股市日经225指数重挫2.8%，收21710.00点；香港恒生指数小跌0.5%，收24595.35点；上海证券交易所综合指数上涨0.7%，收3310.01点。

雪梨股市下滑2.0%，首尔、孟买及台北股市也下跌。

© 2020 AFP