美国驻欧兵力调整 至少1000名美军将进驻波兰

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（法新社华沙31日电） 美国宣布调整驻欧兵力后，波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天证实，华府将派遣至少1000名美军进驻波兰并监督部署于北大西洋公约组织（NATO）东翼的兵力。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）29日表示，五角大厦将会把派驻德国约6400名军事人员送回美国，将近5600名人员则会调往其他NATO国家，包括义大利和比利时。

法新社报导，布拉查克（Mariusz Blaszczak）接受波兰公共广播公司节目访问时表示：「至少1000名新的兵力将部署于我们的国家。」

他说，波兰将会有一个美军司令部，这个新成立的司令部将管理部署于NATO东翼的兵力。

布拉查克还说：「这将是区域内最重要的地面部队中心。」他并提及，波兰与美国已达成军事合作协议，「我们很快会跟美国签署最后的协议」。

美国裁减驻德兵力后，派驻德国的美军人数将减至2万4000人。艾斯培强调，这项行动是重新调整美军全球兵力部署计画的一部分，为的是对俄罗斯及中国等主要威胁有较好的因应。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP