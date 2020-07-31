4成失智症案例可预防或延缓 专家吁世人采取行动

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（法新社巴黎30日电） 今天公布的一项报告显示，高达4成的失智症（dementia）是可以预防或延缓的。研究结果呼吁政府与个人采取紧急行动，避免酗酒、空气污染等危险因子造成老年痴呆。

目前全世界约有5000万名失智症患者，预期未来将会激增，到2050年前将超过1亿5000万人。

医学杂志刺胳针（The Lancet）的专家委员会表示，有一系列政策行动可以大幅降低或延缓失智症发生。

专家小组是根据国际上各种研究作分析基础，进行这项最新研究。

报告说，童年缺乏教育、中年失聪、老年抽菸的人，分别占失智症病例总数的7%、8%、5%。

报告也确认3项新危险因子：头部受伤、中年过度饮酒，以及晚年曝露在空气污染中的人，加总占所有失智症病例的6%。

报告第一作者、伦敦大学学院（University College London）的李文斯顿（Gill Livingston）表示：「失智症有机会在人生的每一阶段造成冲击，而我们的报告显示，在决策者权力与个人能力所及范围内，是可以大幅预防与延缓失智症的发生。」

报告建议的方法，包括健康的生活型态、政策性处理污染、在高风险职场预防头部受伤，以及诸如提供助听器的相关计画等。

© 2020 AFP