NASA：2020火星任务飞船一度遇技术问题

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（法新社华盛顿30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，搭载火星探测器「毅力号」（Perseverance）的火星任务（Mars 2020）飞船在行经地球阴影时一度转为安全模式。

NASA说：「数据指出太空船曾进入称为『安全模式』状态，很可能是飞船在地球阴影时局部出现低于预期的温度。」飞船目前已离开地球阴影，温度也恢复正常。

当太空船进入安全模式时，只会保留基本必要系统维持运作，其余全部关闭以待任务指挥中心的指令，「「目前正对太空船进行完整状态评估，将努力让飞船恢复火星任务。」

飞船甚至在与控制中心「喷射推进实验室」（Jet Propulsion Laboratory）建立通联时也出现延迟；喷射推进实验室位于美国加州的巴沙迪纳（Pasadena）。

根据飞船数据，火星任务飞船是在台北时间30日晚间9时15分向地面控制中心送出第一个信号，在台北时间30日晚间11时30分建立遥测后，才传回飞船更多详细数据。

火星任务计画的副专案经理华勒斯（Matt Wallace）表示，其实飞船进入安全模式无需过度担心，「一切都算完好，飞船也好得很。」

© 2020 AFP