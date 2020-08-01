中俄研发疫苗 佛奇：不可能比美国快

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（法新社华盛顿31日电） 针对中国和俄罗斯研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗安全性，美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）今天提出疑虑。

数家中国企业在全球疫苗研发竞赛中遥遥领先，俄罗斯则曾表示希望成为全球第一个研发出疫苗供民众施打的国家，预计疫苗能在9月问世。

但有鉴于中俄的监管系统比起西方国家太过于不透明，他们研发出来的疫苗可能面临严格审查。

佛奇在一场国会听证会被问到，如果中国或俄国率先研发出疫苗，美国是否会使用时，佛奇表示中俄手脚不可能比美国快。

他说：「我真心希望中国和俄国在为任何人施打疫苗之前，有实际测试过疫苗。」

他还说：「在测试之前，就声称准备好疫苗可以施打，我认为这是有问题的。」

「我们进展非常快。我不认为目前有任何国家会比我们先研发出疫苗，也不认为我们必须仰赖其他国家向我们供应疫苗。」

中国媒体上个月报导，由康希诺生物公司（CanSino Biologics Inc.）研发的疫苗，获准在解放军率先采纳作内部使用。

然而，许多科学家对此提出道德疑虑，因为该疫苗尚未展开最后阶段的检测。

有3个由西方国家研发的冠状病毒疫苗现在进入最后阶段的第3期临床试验。

一个是由美国生技公司莫德纳（Moderna）和美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）联手产制的疫苗；一个是由英国牛津大学和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）所研发；最后一个是德国生技公司BioNTech和美国大药厂辉瑞（Pfizer）合作研制。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP