名流推特被骇诈财 佛州起诉17岁主谋

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（法新社旧金山31日电） 社群媒体推特（Twitter）日前遭骇客大规模攻击，美国佛罗里达州检方今天起诉年仅17岁的主谋与另两名共犯；这场加密货币骗局总骗取逾10万美元。

佛州检察官今天宣布，这起骇客案件的17岁「主谋」，已被起诉30项重罪指控。佛州希尔斯伯勒郡（Hillsborough）检察官华伦（Andrew Warren）表示他在坦帕市（Tampa）落网。

另一方面，在旧金山的联邦检察官办公室也宣布起诉涉及7月中旬的推特骇客攻击事件的3嫌，其中1人来自英国。

美国官员表示，来自英国、19岁的谢柏德（Mason Chaewon Sheppard）与来自佛州、22岁的费吉里（Nima Fazeli）都在此案遭刑事罪起诉。

然而美国官员以涉案人未成年为由，并未公布第3人的细节。

这3名被告遭控骇入名人推特帐号，发表要求外界捐款比特币至特定帐号的相关讯息，甚至为了引诱他人上钩，推文中提出捐出多少、拿回双倍的诈骗条件。

推特先前表示，这起事件源自骇客使用手机鱼叉式网路钓鱼、针对其雇员进行的攻击，让骇客得以掌握知名人士的推特帐号，像是比尔．盖兹（Bill Gates）、特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）以及美国前总统欧巴马等，引诱民众上钩送出比特币。

检察官华伦说：这些骇客假借名人的帐号进行犯罪，但这些名人并非主要受害者。」「这场比特币骗局旨在窃取全美一般民众的钱财，且是经过精心策画的。」

© 2020 AFP