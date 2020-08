封杀TikTok 川普恐祭行政命令

广告 继续浏览后续

(法新社31日电) 美国总统川普今天说,他将禁止快速窜红的社群媒体TikTok在美国营运。美国当局担忧TikTok可能成为中国情报搜集工具。

美国官员与国会议员近周来表示,他们担忧广受欢迎的短影音平台TikTok将被北京用在不道德用途,但TikTok否认与中国政府有挂钩。

数家媒体稍早发出的报导称,美国将要求TikTok母公司字节跳动(ByteDance)拆售美国营运事业,但川普直接下令封杀。

川普在空军一号对媒体表示说:「关于TikTok,我们将禁止TikTok在美国营运。」

他又说,他最快会在明天采取行动,将动用紧急经济权力法或是发布行政命令。

美国外来投资审查委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)负责调查影响美国国安的交易案,日前对TikTok展开审查。

面对法新社询问时,TikTok不愿对强迫拆售的报导置评,只说:「我们对TikTok长期成功深具信心。」

他说:「数以亿计的人来到TikTok寻求娱乐以及与他人连结,包括我们的创作者与艺人社群,他们靠这个平台维生。」

TikTok本周承诺将保持高透明度,包括同意让演算法接受审查,以让使用者与监管者安心。

TikTok执行长梅尔(Kevin Mayer)本周发文说:「我们不政治化、不接受政治广告,没有任何政治主张,我们唯一的目标是让平台保持活力与动力,让大家都感到开心。」

他说:「TikTok已成为大家最新的眼中钉,但我们不是敌人。」

TikTok是在字节跳动于2017年并购美国社群媒体Musical.ly后,人气直线上升。

美国战略暨国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)科技政策计画负责人路易斯(James Lewis)说,他认为使用TikTok的安全风险「趋近于零」,但字节跳动公司可能会面临中国要求参与审查的压力。

路易斯说:「看来字节跳动公司将承受北京的压力,因此要求出售美国营运事业是合理的。」

路易斯说,美国外来投资审查委员会旗下单位有权解除先前批准的收购案,约会应用程式Grindr遭一家中国公司收购后,委员会曾在2019年采取类似行动。

