阿拉伯联合大公国核电厂启动 阿拉伯世界首座

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（法新社阿布达比1日电） 阿拉伯联合大公国今天宣布，境内的巴拉卡核能发电厂（Barakah Nuclear Energy Plant）正式启动运转，这不仅是阿联第一座核电厂，也是阿拉伯世界首座。

国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）的阿联代表阿尔卡比（Hamad Alkaabi）在推特发文表示：「阿拉伯联合大公国巴拉卡核能发电厂的首座核反应炉，已达到初次临界并成功启动。」

阿尔卡比写道，「对于提供我国一种新的洁净能源愿景而言，这是历史性里程碑」，贴文还附上一张技术人员庆贺的照片。

阿联当局对巴拉卡核电厂4座反应炉的首座反应炉核发许可后，阿联今年2月开始将燃料棒放入反应炉内，以期未来迈向商转。

人口约有1000万人的阿联蕴藏丰富石油及天然气，但国内用电需求量相当庞大。位于波斯湾沿岸的巴拉卡核电厂，原本预计在2017年开始供电，但官方声称因为安全和管理规定等因素而多次延宕。

负责营运核电厂的纳瓦能源公司（Nawah Energy Company）表示，完成启动过程的一连串测试后，反应炉才会开始商转。（译者：廖禹扬/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP