唤醒球员对疫情重视 澳洲坏小子退出美网

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（法新社雪梨2日电） 为了悼念「成千上万染疫病故的美国人」，网坛「澳洲坏小子」基尔乔斯决定退出美网，并要参赛的球员别那么自私、要对自己的行为负责。

在此之前，女网世界排名第一的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty），于上周退出将在美国纽约进行、网球大满贯赛事之一的美国公开赛，原因是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情带来的「严峻风险」。

不断呼吁竞争对手、称大家对疫情的警觉不够的基尔乔斯（Nick Kyrgios），在发布于推特（Twitter）上的影片中说：「亲爱的网球迷，我将不会打今年的美网，这让我由衷感到难过。」

「我是为了人们、我的澳洲同胞、成千上万失去生命的美国人而不参赛。」

坚持己见的基尔乔斯，虽然世界排名只排在40名，但人气很旺。上月，他抨击世界职业网球协会（ATP）让美网如期于31日开打是「自私的」。

基尔乔斯曾以强烈的字眼批评一些知名球星，例如部分参加一场乔科维奇（Novak Djokovic）举办的表演赛的选手，他们在比赛中没有维持社交距离，甚至还跑去夜店。

基尔乔斯说：「网球选手们，你们得为彼此的利益做些什么，并团结在一起。」

他说：「你不能在桌上跳舞，你不能跑到欧洲四处赚钱，你不能靠着筹办表演赛快快捞一笔，那实在太自私了。」

「就这么一次，好好为别人着想吧，这个病毒就是这样，它不会在乎你的世界排名，或你银行里有多少钱，为自己的行为负起责任吧。」

© 2020 AFP