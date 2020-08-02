德数万人抗议防疫措施

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（法新社柏林1日电） 以权利与自由遭侵害为名，数万人今天聚集在德国首都柏林，抗议当局为遏阻2019冠状病毒疾病（COVID-19）实施的防疫措施，但不久后即遭警方驱离。

警方表示，今天约有2万人参加抗议活动，远低于主办单位所说的50万人。

左派、右派与阴谋论者聚集在布兰登堡大门（Brandenburg Gate）要求「抵抗」，还说这场疫情是「最大的阴谋论」。主办单位说，这是脱离数月封锁措施的「自由日」。

一名女士表示：「我们的诉求就是回到民主，摆脱这些针对我们的法律，摆脱让我们成为奴隶的口罩。」

尽管警方不断透过麦克风要求民众戴上口罩或遵守1.5公尺的社交距离，但只有少数民众遵守，警方多次警告后，傍晚时分展开驱离。

警方推文表示，已针对不遵守防疫规定者展开法律程序。

德国2019冠状病毒疾病病逝人数相对算少，但在近几周来确诊人数攀升，7月31日新增确诊多达900多人、死亡新增7人，让当局忧心忡忡的情况下，政界人物纷纷上社群媒体痛批今天的集会不负责任。

社会民主党员艾斯肯（Saskia Esken）抨击示威群众是「防疫天兵」（Covidiots）：「没有社交距离、没有口罩，他们不只威胁我们的健康，也是在危及我们在防疫以及复苏经济方面的成功。」

总理梅克尔（Angela Merkel）所属基督教民主党成员瑞德曼（Jan Redmann）也炮轰示威群众说：「每天仍新增1000例确诊，但在柏林还有人反对防疫措施？我们不能再容忍这些危险的荒谬事了！」

© 2020 AFP