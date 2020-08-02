担心上医院染疫 伊拉克人宁可求助私人诊所或药房

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（法新社伊拉克库特2日电） 伊拉克助产士马利安（Umm Mariam）原本一天接生3名婴儿，但新型冠状病毒疫情爆发后，孕妇们担心去医院会感染，马利安只得把自家改成临时诊所，一天接生多达6个宝宝。

伊拉克历经数十年战争，百废待兴，在全国2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染人数激增到近13万例、近5000人病故的此刻，医疗机构正面临供氧及防护设备短缺等问题。

此外，官方数据显示，确诊病例中有3000人是医护人员。

马利安在自宅改装的诊所里说：「所以现在很多女人宁可在我家生孩子」。她住在库特市（Kut），位于首都巴格达东南方约160公里。

这种严峻情势与1970年代的伊拉克大相迳庭，当时的伊拉克以提供中东地区最优秀的医疗系统之一而自豪，公民可享有免费的先进医疗照护服务。

然而，从1980年开打的两伊战争，到美国主导的军事行动，加上对抗极端组织伊斯兰国（IS）的战事，接连不断的冲突使得医疗系统资金缺口愈来愈大。

多年来，伊拉克因遭受国际制裁而无法进口新的医疗设备及备用零件。伊拉克的国家预算几乎全来自销售石油所得，政府目前仍仅拨出2%的年度预算给卫生部。

即使在今年新型冠状病毒疫情爆发之前，伊拉克的医院也每况愈下，不仅设备老旧、破损，医护人员也训练不足，还超时工作。

29岁的梅兹（Mais）再过几周就要生下第一胎。若是在去年，她本可前往公立医院花一笔微不足道的费用就能生产，「但我很怕感染COVID-19，所以我的妇产科医生建议我去私人诊所」。

私人诊所因此生意大好，但很少人付得起医药费，尤其世界银行（World Bank）预估，今年伊拉克的贫穷人口比例将倍增为40%。

梅兹必须花费近1500美元（约新台币4万4000元），但她自认别无他法，「我所有朋友都这么做，因为COVID-19患者已经波及产科部门了」。

库特市所在的瓦西特省（Wasit）有9所公立医院，其中一所已改成专门医治新型冠状病毒感染者的设施。其他8所医院试图维持正常运作，把所有染疫患者都转到那所专门医院。

但居民仍然担心感染，很多人根本不去医院任何部门，若生病或受伤，他们宁愿去药房。

即使在家自行服药，花费可能也不低。一些伊拉克人说，氧气罐、维他命C和锌片，甚至一些口罩价格都涨为3、4倍。

然而，他们仍坚信，在家自救还是比去摇摇欲坠的公立医院染上新型冠状病毒要好。

© 2020 AFP