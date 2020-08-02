挪威邮轮爆群聚感染 36船组员病毒检测呈阳性

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（法新社奥斯陆1日电） 挪威「阿蒙森号」（MS Roald Amundsen）邮轮爆发群聚感染，有36名船组员接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测呈现阳性。

由于4名船上工作人员的新型冠状病毒检测呈阳性并住院治疗，从斯瓦巴群岛（Svalbard）驶抵挪威北部特琅索港（Tromso）的阿蒙森号邮轮船组员，于7月31日待在船上隔离。

特琅索市媒体官员雅可布森（Pal Jakobsen）告诉法新社，船上158名船组员中有36人染疫，证实了各界担心的挪威疫情复燃疑虑。

阿蒙森号所属的海达路德公司（Hurtigruten）稍早前表示，染疫船组员除了法国、挪威和德国籍各一人外，其余全都是菲律宾籍。

海达路德于31日表示，4名船组员「于数天前就因为其他疾病症状被隔离，并无COVID-19症状。根据他们呈现的症状，当邮轮靠泊特琅索港时，没理由怀疑感染COVID-19。」

4人于31日上午入住医院前接受病毒检测呈阳性后，待在船上的全部船组员都接受病毒检测，结果又有32人呈现阳性，其余122人呈阴性。

海达路德又说，自7月25日启航以来，邮轮上有将近180名乘客，没有任何乘客在旅程期间通报新型冠状病毒相关症状。

海达路德今天表示，全部乘客已于31日下船，但约60人其后在特琅索隔离。

挪威公共卫生署（Norwegian Institute of Public Health）不排除出现更多确诊病例的可能性，「在执行病毒检测后，我们才会知道答案」。它建议所有乘客于等待检测结果出炉期间持续隔离。

截至7月31日，挪威境内通报9208人确诊感染新型冠状病毒，当天有一人染疫不治，累计不治增至256人。

© 2020 AFP