瑞士染疫人数再攀升 低调贺国庆

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（法新社日内瓦1日电） 瑞士2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊人数再度增加，今天低调庆祝国庆日。总统索玛鲁加警告，距离疫情结束，还有很长的路要走。

索玛鲁加（Simonetta Sommaruga）告诉国家广播公司RTS说：「病毒仍存在，在等待疫苗问世时，我们必须与它和平共存。」

索玛鲁加表示：「十分明确，疫情还没结束。」

瑞士这个位于阿尔卑斯山区的富裕国家，自疫情爆发以来，累计确诊3万5323起病例，1706人不治。

瑞士原本每天新增病例数量低且稳定，但最近数周来再度攀升，7月30日与31日两天新增病例超过200起，这是自4月23日以来首见。

日内瓦当局再度下令关闭夜店，以因应疫情。

人口约850万人的瑞士，疫情封锁之下，国庆日除了各地施放烟火外，主要庆祝活动在吕特利（Rütli）举行，此处为一片草地俯视琉森湖（Lake Lucerne），1291年8月初联邦协议便在此地签订，如今8月1日被定为瑞士国庆日。

去年在吕特利的国庆庆典，有超过2000人与会，而今年因为防疫禁止千人以上集会，因此只有150人获准参加。

美国总统川普致电祝贺瑞士国庆，称两国将会安平度过疫情，变得「更为强壮且坚韧不拔」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP