疫情冲击蒙特娄旅游 观光景点门可罗雀

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（法新社蒙特娄2日电） 从F1赛车加拿大大奖赛到着名的爵士音乐节等活动，加拿大蒙特娄夏季通常吸引游客蜂拥而至，但现在因疫情景点几乎是门可罗雀。蒙特娄试图求新求变，在剩下的夏天挽救旅游业。

法新社报导，为了吸引游客，蒙特娄不惜重资，赞助数十场艺术表演。但尽管竭尽心力，损失仍然非常明显。

蒙特娄旧城区（Old Montreal）一家伊努特人（Inuit）美术馆的老板那慕尔（Sam Namour），指着雅克卡蒂亚广场（Jacques Cartier Square）废弃的咖啡馆说：「看看这里的露天平台，都是空的，真的是不可思议。」

在过去的40年间，那慕尔欢迎成千上万的游客参观他的美术馆，包括美国前总统柯林顿（Bill Clinton）和法国前总统席哈克（Jacques Chirac）。但在这个炎热夏天，他开门3个小时后，还没有人来参观美术馆。

蒙特娄市旅游局长赖吕梅（Yves Lalumiere）说，在正常情况下，一年约有1100万游客到访，其中8成来自蒙特娄所在的魁北克省（Quebec）以外地区，游客在蒙特娄的花费约30亿美元（新台币881亿元）。

加拿大2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治人数近9000人，其中有半数在蒙特娄，疫情重创蒙特娄和周边地区。

蒙特娄不得不取消吸引数十万游客的主要文化活动，其中包括世界着名的爵士音乐节。

虽然失去外来游客，为吸引本地蒙特娄人回到市中心，市府正投入30万美元，在夏天剩下的时间里于广场举办200场艺术表演。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP