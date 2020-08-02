疫情延烧 美国掀起骑机车热潮

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（法新社纽约2日电） 说到机车，人们常会联想到欧洲狭窄的石子路和亚洲大都市。但热爱汽车的美国近来也掀起机车热潮，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，使通勤族敬大众运输工具而远之。

位于纽约长岛市（Long Island City）的Unik Moto就是这波热潮的受惠店家之一，他们主要贩售台湾三阳工业与光阳工业的车款。

根据Unik Moto总经理班森（Chris Benson），现在机车需求量是2019年7月的3倍，某几个星期销量更达20辆左右，让店面难以保留库存。

班森告诉法新社：「目前为止，生意大好。」

两轮的摩托车与电动机车深受纽约餐点外送员喜爱，而且比起四轮汽车价格更便宜，也是让纽约居民趋之若鹜的原因。

在布鲁克林区（Brooklyn），有一家贩售伟士牌（Vespa）、比雅久（Piaggio）、艾普利亚（Aprilia）、Moto Guzzi车款的零售商，负责人哈吉米纳斯（Andrew Hadjiminas）说，他们的店过去3个月已售出200多辆机车。

哈吉米纳斯告诉法新社：「过去这一年，我们的销量呈正面成长。…人们开始思索在疫情期间和疫情过后如何通勤和行动，他们在寻找既安全又有趣的移动方式。」

30岁保险业员工塔勒迪亚（Alan Taledia）已入手一辆150cc的伟士牌机车。他说：「大家都在疯机车，我几个月前决定开始骑。」

「我不用搭乘任何大众运输工具，所以这样对我比较好。我觉得很舒服。」

除了机车行受益，最近几周，纽约客也大量使用共享机车公司Revel的蓝绿色电动出租机车。Revel公司发言人表示，纽约市3月实施封城前那两周，Revel机车使用总趟数仅超过4000趟。到了6月最后两周，每天用量几乎达到1万8000趟。

大力推广电动机车的Revel公司是由两名美国创业家成立。2018年，他们在布鲁克林区推出试点计画时，旗下只有68辆电动机车；到了最近，Revel的纽约车队已扩大至3000辆。

不过，在纽约市骑机车有其风险，毕竟这是美国人口最多的城市，汽车拥有率高，路上车子一辆接一辆。

之前就有2名Revel骑士分别出车祸身亡，其中一人是哥伦比亚广播公司（CBS）年仅26岁的记者。Revel公司已于本周暂停在纽约提供服务。

© 2020 AFP