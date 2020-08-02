疫情期间冒险喝假酒 印度80多人丧生

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（法新社新德里2日电） 印度官员及媒体指出，北部旁遮普省（Punjab）最近几天已有80多人因喝了有毒私酒而死亡。

印度新闻信托社（Press Trust）报导，事件发生在旁遮普省3个地区，警方已逮捕25名嫌犯。

印度假酒可便宜到每公升只卖10卢比（约新台币3元），每年都有数百人因为喝下假酒而丧生。

一名官员告诉法新社说，旁遮普省古达斯普尔（Gurdaspur）有11人丧命。新闻信托社同时报导，邻近的阿姆利则（Amritsar）有12人因假酒丢了性命，塔恩塔兰（Tarn Taran）则有63人死亡。

最近喝假酒过世的人可能更多，但因遗体已经火化，未经验尸，无从证实。

旁遮普省省长辛赫（Amarinder Singh）已下令对这些死亡案例进行特别调查，「任何人涉案一旦罪证确立，绝不宽贷」。

「印度快报」（The Indian Express）指出，阿姆利则地区一名嫌犯自己也喝了假酒，目前人已经死亡，他的妻子因贩卖私酒被逮捕。

南部的安德拉省（Andhra Pradesh）当局也表示，有9人因为喝了用酒精制作的消毒剂而丧命。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，印度因实施封锁对酒精供应设限，当地人因此改喝有酒精成分的消毒剂。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP